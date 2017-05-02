الثلاثاء 2 مايو 2017 21:45
شاهد: سباق "دحرجة الجبن" في بريطانيا
استضافت قرية ستيلتون في بريطانيا المسابقة السنوية التي تعرف باسم "دحرجة الجبن" حيث تنافست فرق من الرجال والنساء على دحرجة كتل خشبية هذا العام بدلا من أقراص الجبن لتتحمل ظروف السباق
وتعد المسابقة التي ترجع إلى القرن التاسع عشر حدثا شعبيا يقام كل عام، ويحصل فيه الفائز على جائزة من الجبن.
وقالت جو عضو فريق آنا للفتيات الذي فاز في فئة النساء في المسابقة "إنه أمر رائع؛ حصلت على جائزتي؛ يمكنني القول إنني بطلة عالمية؛ روح رائعة؛ الأمر كله مبهج جدا".
المصدر
رويترز