الاثنين 29 يناير 2018 23:05
شاهد: سباق تزلج في الظلام
شارك نحو 200 رياضي من الجنسين في سباق غريب أقيم خلال الليل لتسلق أحد التلال تزلجا.
وارتدى المشاركون كشافات لإضاءة الطريق أمامهم خلال السباق الذي امتد لمسافة 2400 متر فقط على تلال جبال الألب شمال إيطاليا.
وبلغت زاوية الصعود نحو 60 درجة وبلغ فارق الارتفاع بين نقطة البداية ونقطة النهاية 590 مترا.
ونجح الإيطالي هانز بيركمان في تزلج المسافة وصعود التل خلال 18 دقيقة و41 ثانية و7 أجزاء من الثانية بينما تمكن النمساوية ماليس بنكر من قطع المسافة خلال 23 دقيقة و13 ثانية و3 أجزاء من الثانية.
المصدر
رويترز
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