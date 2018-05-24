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الخميس 24 مايو 2018 10:13

شاهد: سباق أمريكي للسلاحف والجائزة طبق فواكه

استضافت حديقة الحيوان في مدينة إنديانابوليس الأمريكية الأربعاء ما أسمته سباق زوبوليس 500 وهو سباق للسلاحف.

وأتى السباق ليتوافق مع استضافة المدينة هذه العطلة الأسبوعية لأشهر سباق للسيارات في أمريكا سباق إنديانابوليس 500 ضمن بطولة إندي كار للسيارات.

وأطلق على السلاحف المشاركة في السباق أسماء أشهر سائقي سباق إنديانابوليس، إيد كاربنتر، دانيكا باتريك، سكوت تاكر وهيليو كاسترونيفيز.

وفازت بالسباق السلحفاة "إيد كاربنتر" وحصدت الجائزة التي تمثلت في طبق شهي من الفواكه.

المصدر
أسوشيتد برس
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سلاحف
إنديانابوليس
الولايات المتحدة
حديقة حيوان
طبق فواكه

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