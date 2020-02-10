تكنولوجيا
الاثنين 10 فبراير 2020 23:46

شاهد: سامسونغ تعرض هاتفا جديدا قابلا للطي خلال حفل الأوسكار

سامسونغ أخذت زمام المبادرة في مجال الهواتف القابلة للطي في وقت تبدو فيه الشركات صينية المنافسة متأهبة لاقتحام السوق الناشئة
مواقع التواصل
أعطت سامسونغ، كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية في العالم، لمحة خاطفة عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ أذيع خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء أمس الأحد.

وجاء الإعلان الذي بث في الولايات المتحدة فقط قبل يومين من الكشف عن هواتف "غالاكسي زد فليب" التي تفتح وتغلق عموديا كهاتف مطوي وذلك خلال حدث يقام في سان فرانسيسكو.

ورغم عرض لقطات كثيرة للهواتف التي ظهرت على الأقل بلونين هما الأرجواني والأسود لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر.

لكن من المتوقع أن تكون الهواتف أقل سعرا من هاتف غالاكسي فولد الذي يباع مقابل 1980 دولارا ويفتح مثل الكتاب وتم طرحه في سبتمبر أيلول/ بعد تأخره عدة أشهر بسبب مشكلات في الشاشة.

وقال توم كانغ المحلل في شركة كاونتربوينت للأبحاث "الهاتف الجديد غالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على العلامة التجارية لسامسونغ ويساعدها بشكل أفضل على منافسة هواتف آبل غالية الثمن".

وأضاف أن سامسونغ أخذت زمام المبادرة في مجال الهواتف القابلة للطي في وقت تبدو فيه الشركات الصينية المنافسة متأهبة لاقتحام السوق الناشئة.

 

المصدر
وكالات

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