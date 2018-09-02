الدوري الإنجليزي
الأحد 2 سبتمبر 2018 18:53

شاهد: ساديو ماني ينظف دورات مياه مسجد في ليفربول

ساديو ماني
رويترز
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" يظهر اللاعب السنغالي ساديو ماني يسهم في تنظيف دورات المياه في أحد مساجد مدينة ليفربول.

وشارك الشيخ خليل لاهير إمام المسجد، الفيديو على موقع التدوين المصغر تويتر .

ويظهر الفيديو ماني ممسكا بخرطوم المياه، ويشارك شابا آخر وطفلا في تنظيف الحمامات.

الفيديو لاقي انتشارا ومشاركة واسعتين من قبل المستخدمين العرب، الذين أثنوا على سلوك ماني وتواضعه.

وماني الذي يبلغ من العمر 26 عاما، مسلم سنغالي الجنسية وأحد أكثر النجوم الأفارقة الأكثر تألقا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر
الجزيرة مباشر
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ساديو ماني
الدوري الإنجليزي
كرة القدم
إنجلترا
الإسلام
المسجد

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