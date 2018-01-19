الجمعة 19 يناير 2018 23:49
شاهد: سائق ينجو من الموت بأعجوبة
نشرت شرطة ولاية ميشيغن الأمريكية مقطعا مصورا التقطتها كاميرا مثبتة على سيارة شرطة للحظة نجاة سائق من موت محقق.
وأظهرت اللقطات سيارة متوقفة على جانب الطريق وشخصا يقترب منها لفحصها قبل أن تصطدم سيارة قادمة بسرعة عالية بالسيارة المتوقفة، وتحرك الرجل في اللحظة المناسبة وقبل لحظة من الاصطدام لينجو بحياته.
وقام شرطي بالعدو نحو السائق ليبعده من طريق السيارات المسرعة التي كانت تمر على الطريق.
وقالت الشرطة إنه لم يصب أحد في الحادث.
المصدر
رويترز (578501
كلمات مفتاحية