حوادث
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 16:25

شاهد: سائق يصدم معلّما حاول منعه من دخول مدرسة

قضت محكمة إنجليزية بحبس رجل لمدة 10 أشهر بعدما صدم بسيارته معلّما حاول منعه من دخول مدرسة جنوب شرقي إنجلترا.

وأظهرت صور كاميرات المراقبة التي بثتها الشرطة المدان رينر شومان وهو يحاول دخول مدرسة وينستون تشرشل بمنطقة ووكنغ بعدما رفض المعلم دخوله المبنى؛ حيث قام شومان بالقيادة سريعا حاملا المعلم على مقدمة السيارة، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

وتعود الحادثة إلى شهر فبراير/شباط.

وأقر المدان رينر شومان بأنه مذنب بالتهم الموجهة إليه، وهي القيادة الخطرة والتسبب في ضرر جسدي، والقيادة من دون الحصول على تأمين وتصريح سلامة من وزارة النقل.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
إنجلترا
حادث
سيارة
مدرسة
قضاء

اقرأ أيضا

Thumbnail
إقالة مسؤول سعودي بسبب صورة للملك فيصل مع كائن فضائي
Thumbnail
الرهاب.. صور اجتماعية (1)

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم