حوادث
الثلاثاء 6 فبراير 2018 15:22

شاهد: سائق مخمور ينجو بأعجوبة بعد اصطدامه بمقبرة أثرية

نجا سائق مخمور من موت محقق، بعد اصطدام سيارته بمقبرة سيدني التاريخية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان الرجل البالغ من العمر (49 عاما) يقود سيارته الفاخرة إلى أسفل شارع "أردن جنوب كوجي" بأستراليا عندما اندفعت سيارته من خلال الجدار العازل الرملي ودلفت إلى مقبرة تاريخية وانقلبت وعلقت في المكان.

وسقطت السيارة المرسيدس على بعد مترين تقريبا، وانقلبت على سقفها، وتابعت رحلتها إلى حوالي 10 أمتار داخل المقبرة، التي يعود تاريخها إلى 1920.

وقال المفتش مايكل ميريت للصحفيين إن "السيارة سارت عبر الجدار بسرعة عالية، ثم انقلبت".

وتم استدعاء خدمات الطوارئ، ووجدت الشرطة الرجل في سيارته وهو مقلوب على وجهه داخل السيارة.

وقالت الشرطة، إنه تم نقل "السائق المحظوظ" الذي ثبت أنه كان  مخمورا، إلى المستشفى مصابا بجروح طفيفة فقط.

المصدر
فرانس برس
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