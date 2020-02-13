شاهد: "سائق متهور" يقود حافلة بقدميه

أصدرت محكمة قبرصية حكما بسجن قبرصي 40 يوما بعد نشره تسجيلا مصورا يظهره يدير مقود حافلة بقدميه على طريق سريع في الجزيرة.

كما أمر القاضي، في محكمة بمدينة لارنكا جنوب شرق الجزيرة، بسحب رخصة القيادة منه لتسعة أشهر بعد أن أدانته المحكمة بتهمة ارتكاب عمل متهور عرض من خلاله حياة الآخرين للخطر.

وأقر السائق، 43 عاما، بأنه نشر التسجيل المصور بنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الرجل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تسجيلا مصورا يظهر فيه وهو يدير مقود الحافلة بقدميه بدل يديه على طريق سريع.

وأصدرت الشرطة إثر هذا الفيديو تحذيرات شديدة اللهجة عبر "تويتر" إلى السائقين معلنة فتح تحقيق في الموضوع.

وكتبت الشرطة القبرصية "القيادة ليست لعبة أو مزحة. جميعنا نتحمل مسؤولية في التحلي بالحذر والاحترام عند القيادة، ليس حماية لحياتنا وحسب بل أيضا للآخرين".

وينص القانون القبرصي على ضرورة قيادة المركبات مع وضع اليدين على المقود.

وتظهر إحصائيات الاتحاد الأوربي أن قبرص هي من بين الأسوأ في دول الاتحاد من ناحية السلامة المرورية، إذ بلغت نسبة وفيات الحوادث المرورية أكثر من 60 لكل مليون نسمة في 2017.