الأربعاء 19 أبريل 2017 11:59
شاهد: سائق دراجة نارية ينجو بأعجوبة من هجوم ثعبان
نجا سائق دراجة نارية بأعجوبة من هجوم لثعبان على أحد الطرق السريعة.
وحقق مقطع فيديو الحادثة، الذي نشر على موقع فيسبوك، نحو 5 ملايين مشاهدة، وأعاد نشره أكثر نحو 168 ألف شخص.
وأظهر الفيديو، الذي التقطه سائق سيارة خلف الدراجة النارية، سائق الدراجة وهو يسير في وسط الطريق قبل أن يقترب منه الثعبان ويهجم عليه.
وقام السائق برفع قدميه إلى الأعلى لتفادى الهجوم.
وعلق أحد المتابعين قائلا إنه يود أن يعرف مصير الثعبان بعد أن مرت عليه سيارة من صور الفيديو.
المصدر
فيسبوك
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