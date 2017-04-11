الثلاثاء 11 أبريل 2017 22:39
شاهد: زوج غاضب ينتقم من زوجته بصب خرسانة في سيارتها
انتقم زوج روسي غاضب من زوجته بملأ سيارة زوجته بالخرسانة، لتغيير لقبها إلى اسم متجر شهير.
وأحضر الزوج سيارة خرسانة جاهزة وبدأ في صب الاسمنت في السيارة حتى امتلأت بأكملها.
وكانت الزوجة قد غيرت لقبها، لتفوز بجائزة أعلنها المتجر الشهير في روسيا وهي مبلغ 50 ألف روبية روسية (876 دولار) شهريا.
ونشر الزوج فيديو يوثق اللحظة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه أقدم على ذلك لأنه يعلم أن زوجته تخاف كثيرا على نظافة سيارتها من الداخل والخارج.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية