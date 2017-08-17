الهند
الخميس 17 أغسطس 2017 10:06

شاهد: زفاف مثير لزوجين في السبعين

أثبت رجل وامرأة تخطا عمر السبعين، أنه لم يفت الأوان بعد ليتبادلا مشاعر الحب ويتما زواجهما في حفل زفاف مثير بإحدى قرى ولاية تشاتيسجاره وسط الهند، الأربعاء.

ولم تفكر راتييا رام، البالغة من العمر 75 عاما، مرتين في رد فعل القرويين والعائلة عندما طلب منها جيفاني بادي (70 عاما) الانتقال إلى منزله والعيش معه حتى قبل أن يتم الزواج رسميًا.

وكان الزوجان، اللذان ينتميان إلى قبيلة كورواه، يعيشان بشكل منفصل حياة مليئة بالوحدة في قريتهما حتى التقيا بعضهما بعضا، قبل 15 يوما فقط، وقررا العيش معا.

ويبدو أن قرية باغدول تتفق مع زواجهما.

وقال رئيس القرية، لاليت ساماج، إن رام قد وضعت مثالا للمجتمع أنه إذا كان الحب هو الصحيح والأساس في العلاقة، فلا يهم اختلاف الطائفة أو العمر أو أي اختلاف آخر.

تجدر الإشارة هنا إلى أن حفيد رام لعب أيضا دورا في مساعدتهما على إتمام الزواج.

وقال حفيدها "ضاحيا رام" إنه عندما رأى بادي في منزل رام، وعلم عن قصتهم، سأل فقط ما إذا كانوا يريدون البقاء معا لبقية حياتهم، وأنهم عقدا الاتفاق على إتمام الزواج.

ثم ذهب ضاحيا في جميع أنحاء القرية، وتحدثت مع الشيوخ وتمكن من إقناعهم بالأمر، وتجمع القرويون بأعداد هائلة لحضور مراسم الزواج المثير وشاركوا في الاحتفالات.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
وسط الهند
ولاية تشاتيسجاره
زفاف مثير
زوجان في عمر السبعين
قرية باغدول
عقد قران

اقرأ أيضا

Thumbnail
علاقة قوية بين الإمارات وإسرائيل تكشف عنها تسريبات العتيبة
Thumbnail
إصابة توم كروز تؤجل تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 6"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا