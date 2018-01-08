الاثنين 8 يناير 2018 22:00
شاهد: زفاف جماعي "تحت الصفر" في الصين
تحدى العشرات من العرسان برودة الطقس ليعقدوا زفافهم الجماعي في درجات حرارة تحت الصفر بمدينة هاربين شمال شرق الصين.
وشارك في العرس الجماعي أكثر من 60 عريسا وعروسة ضمن مهرجان هاربين الدولي للثلج والجليد.
وقال منظمو المهرجان إن أكثر من 1120 زوجا وزوجة من جميع أنحاء العالم شاركوا في هذا الحدث منذ بدأ تنظيمه قبل 34 عاما.
واستعدت العرائس جيدا للحفل الذي يعقد في هذا الطقس البارد، حيث ارتدين أحذية شتوية، وسترات ثقيلة فوق فساتين الزفاف.
المصدر
أسوشيتد برس