شاهد: زعيم المعارضة في فنزويلا يعلن نفسه رئيسا وواشنطن تعترف
- البيت الأبيض قال في بيان إنه يعترف رسميا بإعلان زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.
- بحسب البيان، فإن الجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة من قبل الشعب والتي يرأسها خوان غوايدو، أعلنت أن تنصيب نيكولاس مادورو قبل أسبوعين رئيسا لفنزويلا لفترة ثانية غير شرعي، وأن منصب الرئاسة شاغر، بناءً على ذلك.
- كندا قالت إنها ستعترف بغوايدو رئيسا للبلاد.
ودفعت كل من الحكومة والمعارضة في فنزويلا بمؤيديها الى الشارع وسط أجواء بالغة التوتر بعد يومين على تمرد لعسكريين تم قمعه.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعترافه بالمعارض خوان غويدو، بعد وقت قصير من إعلان الأخير ذلك أمام آلاف من مؤيديه في كراكاس، وقال ترمب في بيان: "اعترف رسميا برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غويدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة".
The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019
Nuestras felicitaciones a @jguaido como Presidente encargado de #Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia #23Ene #OEAconVzla pic.twitter.com/AWdjVHJtZj— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 23, 2019
- غوايدو قال: "أقسم أن أتولى رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا للتوصل إلى حكومة انتقالية واجراء انتخابات حرة".
- غوايدو أدى قسما أعلن فيه نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، الأربعاء، فيما خرج مئات الآلاف في مسيرة للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
- غوايدو قال إنه مستعد لتولي الرئاسة بشكل مؤقت بدعم من القوات المسلحة للدعوة إلى الانتخابات.
- مصدران مطلعان كانا قالا لـ "رويترز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا شرعيا للبلاد في وقت قريب ربما اليوم الأربعاء.
- المصدران: في ظل احتجاجات الشوارع في فنزويلا، تستعد إدارة ترمب لإعلان دعمها الرسمي لجوايدو، رئيس البرلمان الذي تقوده المعارضة.
¡Gritemos con Brío!— Juan Guaidó (@jguaido) January 23, 2019
Ayúdanos a difundir los puntos de salida en #Caracas.
Plaza Las Américas
CC - Unicentro del Márquez
CC - Millenium
Distribuidor Santa Fe
Torre Exa Av. Libertador
Plaza Madariaga
Puente Nueva Granada
Avenida Victoria
Cotiza#VzlaMañanaNosReencontramos pic.twitter.com/Qxlth1uk8v
- الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ومقرها واشنطن، لويس ألماغرو، هنأ، الأربعاء، خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي أعلن نفسه "رئيساً" لها البلد.
- الماغرو: "تهانينا لخوان غوايدو، رئيس فنزويلا بالنيابة. نمنحه اعترافنا الكامل لإعادة الديمقراطية إلى هذا البلد".
- عشرات الآلاف من معارضي ومؤيدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تظاهروا، الأربعاء، في كراكاس، في أول تحركات في الشوارع بعد عمليات التعبئة العنيفة التي شهدها عام 2017 وأودت بحياة نحو 125 شخصاً حسبما ذكرت فرناس برس.
- معارضون في مناطق أخرى من البلاد، وكذلك أنصار الحكومة تجمعوا وسط أجواء من التوتر. وقتل خمسة أشخاص في اعمال عنف قبل التظاهرات ليلا وصباح الأربعاء.