روسيا
الأربعاء 24 مايو 2017 12:56

شاهد: زائر غريب يقتحم استوديو ويُرعب مذيعة على الهواء

نشرت قناة "МТРК Мир" الروسية عبر صفحتها على يوتيوب، لقطات غريبة للحظة اقتحام كلب عملاق للاستوديو ما أصاب المذيعة بحالة من الصدمة أثناء قراءتها لنشرة الأخبار على الهواء مباشرة.

وبحسب وكالة الأنباء الأمريكية يونايتد برس إنترناشيونال (UPI)، فوجئت مذيعة الأخبار أثناء قراءتها للنشرة على الهواء، بالزائر الغريب الذي غزا الاستديو فجأة.

وكان الزائر كلبًا عملاقًا من نوع لابرادور أسود اللون، وما كان من المذيعة إلا أن توقفت عن قراءة النشرة ونظرت إلى الكلب بذهول واستغراب وخوف أيضًا.

وأصيبت المذيعة بالرعب حين اقترب الكلب الضخم منها كثيرًا، وبدأ في وضع كفوفه الأمامية على المكتب وأخذ يشم الأوراق التي أمامها، لكنها سرعان ما استعادت هدوءها وتمالكت أعصابها وبدأت في مداعبة الكلب الذي عاملها بلطف وبدا مسالمًا ووديعًا للغاية.

وحصد المقطع الذي نشرته القناة قبل 6 أيام على صفحتها بموقع يوتيوب، نحو 5 ملايين مشاهدة، وسط تشكيك البعض في أن الفيديو متعمد وليس بمحض المصادفة، إذ لم يأت أحدًا من فريق العمل لمساعدتها، كما أن شعار القناة يحمل نفس نوع ولون الكلب "لابرادور الأسود" ما اعتبره البعض أنه نوع من الدعاية للقناة.

المصدر
الجزيرة مباشر
يونايتد برس انترناشيونال
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