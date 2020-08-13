الخميس 13 أغسطس 2020 01:14
شاهد: "ريمونتادا" سان جيرمان تقهر أتلانتا وتؤهله لنصف نهائي أبطال أوربا
حقق باريس سان جيرمان انتفاضة هائلة، الأربعاء، بتسجيل هدفين متأخرين أمام أتلانتا، وتنتهي المباراة لصالحه 2-1؛ ليحجز مقعده في قبل نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم.
وبدا أن العرض المثير للفريق الإيطالي قد أطاح بسان جيرمان خارج البطولة، لكن البرازيلي ماركينيوس أدرك التعادل من مدى قريب في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يمرر الفرنسي كيليان مبابي إلى زميله البديل إيريك مكسيم تشوبو-موتينج ليسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.
وبدأ مبابي المباراة بديلًا عقب إصابته في الكاحل؛ ليقع عبء الإبداع بالفريق على المهاجم البرازيلي نيمار الذي أهدر فرصة مبكرة من وضع انفراد.
نحن في نصف النهائي! 🏆— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 12, 2020
❤️ #WeAreParis 💙#ATAPSG pic.twitter.com/2s5OosegfO
وتقدم الفريق الإيطالي بواسطة الكرواتي ماريو باشاليتش عندما أرسل تسديدة رائعة استقرت في شباك الفريق الفرنسي في الدقيقة 27.
لكن الانتفاضة المتأخرة لباريس سان جيرمان قادت فريق المدرب توماس توخيل إلى قبل النهائي بعد تساقط لاعبي أتلانتا من الإرهاق.
إنها الريمونتادا الباريسية يا سادة ❤️💙— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 12, 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز