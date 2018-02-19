الدوري الإسباني الممتاز
الاثنين 19 فبراير 2018 01:31

شاهد: ريال مدريد ينتفض أمام بيتيس في مباراة شهدت ثمانية أهداف

انتزع فريق ريال مدريد، الأحد، فوزًا غاليًا بالتغلب على مضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

جاءت المباراة مثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين، تبادلا الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 11 ليتقدّم الريال بهدف عن طريق ماركو أسينسيو.

وبعدها ردّ بيتيس بهدفين عن طريق الجزائري عيسى ماندي وناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

ومع حلول الدقيقة 50 أدرك الملكي التعادل عن طريق سيرخيو راموس، قبل أن يستعيد التقدّم مجددًا في الدقيقة 59 عن طريق أسينسيو مسجلًا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الرابع في الدقيقة 65، قبل أن يقلص سرجيو ليون النتيجة بتسجيله للهدف الثالث لبيتيس في الدقيقة 85.

وقضى الريال على أحلام بيتيس في تسجيل التعادل، بإحراز الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الخامس في الدقيقة 92.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيتيس عند 33 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 62 نقطة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
رويترز
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الدوري الإسباني الممتاز
ريال مدريد الإسباني
ريال بيتيس
ماركو أسينسيو
سيرغيو راموس
كريستيانو رونالدو
كريم بنزيمة

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