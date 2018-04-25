الدوري الأوربي
الأربعاء 25 أبريل 2018 23:51

شاهد: ريال مدريد يعدل تأخره لانتصار 2-1 في عقر دار بايرن ميونيخ

عدل ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على مضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وسجل مارسيلو مدافع ريال مدريد، الذي يسعى للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي، هدفا في الدقيقة 44 على عكس سير اللعب ليعادل النتيجة بعد أن كان جوشوا كيميش وضع بايرن في المقدمة.

وعاقب ريال منافسه بايرن، الساعي لتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، على إضاعة العديد من الفرص.

ومن هجمة مرتدة سريعة سجل البديل ماركو اسينسيو هدف الفوز لريال مدريد بعدما وضع الكرة بشكل رائع في شباك حارس بايرن في الدقيقة 57.

وتمثل هذه النتيجة تكرارا لنتيجة مباراة ذهاب دور الثمانية بين الفريقين العام الماضي عندما مضى ريال قدما ليفوز إيابا ويصبح بعدها أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال.

وسحق ليفربول ضيفه روما 5-2 في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي الأخرى يوم الثلاثاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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ريال مدريد
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا

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