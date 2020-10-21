دوري أبطال أوربا
الخميس 22 أكتوبر 2020 00:30

شاهد: ريال مدريد يسقط بثلاثية أمام شاختار الأوكراني

سقط ريال مدريد الإسباني على ميدانه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثة أهداف لهدفين، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

ودخل ريال مدريد المباراة وسط غياب العديد من الأسماء الأساسية، في حسابات غلب عليها التفكير في لقاء "الكلاسيكو" ضد برشلونة الأسبوع القادم.

ودفع الريال ثمن اختيارات مدربه زين الدين زيدان غاليًا، إذ ظهر الفريق بمستوى مخيب، الأمر الذي استغله شاختار بأفضل صورة ممكنة، منهيًا شوط المباراة الأول متقدمًا بثلاثية بيضاء.

وأحرز البرازيلي ماتيوس كادوزو ليموس مارتينس الهدف الأول لشاختار في الدقيقة 29، ثم جاء الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، بنيران صديقة عن طريق المدافع الفرنسي رافايل فاران.

وواصل شاختار ضغطه الكبير على مناطق الريال، ونجح الفريق في تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عن طريق مانور سولومون.

مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان خلال المباراة (رويترز)


وفي الشوط الثاني، أجرى الريال عدة تبديلات على مستوى الخط الهجومي، بدخول كل من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيورز، ليتمكن أصحاب الأرض من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 54، من تسديدة قوية أطلقها الكرواتي لوكا مودريتش.

واستغل البرازيلي فينيسيوس جونيورز خطأ كبيرا من دفاع شاختار، وسجل هدفًا ثانيًا عند الدقيقة 59، لكن الفريق الأوكراني تمكن من المحافظة على شباكه نظيفةً في الدقائق المتبقية، حارمًا الريال من العودة بالنتيجة.

وبهذا، تصدر شاختار دونيتسك ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار نتيجة مباراة إنتر ميلان الإيطالي ومونشنغلادباخ.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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