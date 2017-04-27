الخميس 27 أبريل 2017 00:57
شاهد: ريال مدريد يسحق ديبورتيفو بستة أهداف
سحق ريال مدريد منافسه ديبورتيفو لاكورونيا 6-2 ليتساوى في النقاط مع برشلونة في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأربعاء.
وتصدر ايسكو العرض وهز الشباك مع زميله جيمس رودريجيز الذي سجل ثنائية والفارو موراتا ولوكتس فاسكيز والبديل كاسيميرو.
ومع إيقاف سيرجيو راموس وإصابة جاريث بيل أجرى المدرب زين الدين زيدان تسعة تغييرات لكن بدلاء ريال مدريد تلاعبوا بالمنافس الذي سجل له فلورين اندوني وخوسيلو.
ويملك ريال مدريد 78 نقطة من 33 مباراة وهو نفس رصيد برشلونة الذي لعب 34 مباراة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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