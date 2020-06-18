السعودية
الخميس 18 يونيو 2020 14:32

شاهد: رياضي يحمل والده على ظهره أثناء رحلة.. وتفاعل لافت

لقطة من فيديو للعدّاء السعودي سعد شداد الأسمري يحمل أبيه على ظهره
مواقع التواصل
حظي مقطع فيديو لعدّاء سعودي سابق، وهو يحمل والده على ظهره أثناء رحلة برية، بانتشار وتفاعل واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تويتر.

وظهر العدّاء سعد شداد الأسمري، الذي شارك في المسابقات المحلية والقارية، وهو يحمل والده على ظهره للتنزه في أحد مناطق عسير جنوب غربي السعودية، حسبما بيّن ناشطون.

وأظهر الفيديو، الأسمري وهو يقترب من السيارة وجثا على ركبتيه لحمل والده المسن، حيث قام بالتنزه معه ببطء، قبل أن يتوجه إلى أحد أماكن الجلوس في مشهد عفوي تصدر موقع تويتر في السعودية بأعلى التفاعلات.

وثمّن نشطاء تصرفَ الأسمري الحميد مع والده وبرّه به ووفاءَه له، آملين أن يسير الشباب على خطاه مع آبائهم.

والأسمري، هو رياضي سعودي، من مواليد 24 سبتمبر 1968، مارس فترة حياته رياضة الجري، من عام 1992 حتى اعتزاله عام 2002.

ويعمل الأسمري حاليًا المدير الفني للاتحاد السعودي لألعاب القوى، وفق وسائل إعلام محلية.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
مواقع التواصل

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