الهند
الاثنين 5 فبراير 2018 15:08

شاهد: رياضات غريبة في "الأولمبياد الريفي" بالهند

شهد ما يعرف باسم "الأولمبياد الريفي" في الهند رياضات غريبة، كان من بينها سباق بين الفيلة، واستعراضات للقوة، وسباقات خطرة.

وبدأ المهرجان (الأحد) بقرية كيلا ريبور بولاية البنجاب الهندية، وتضمن ما يتراوح بين 40 و50 رياضة، اتسم بعضها بالغرابة.

وتضمنت عروض المهرجان فقرات أكروباتية قام بها عدد من الرجال والنساء وكبار السن على دراجات نارية، بينما تسابق عدد من الرجال على جرّ دراجات نارية بأسنانهم، في حين تسابق آخرون على التعرض للدهس بسيارات مرت من فوق أجسادهم.

ويقول المنظمون إن الهدف من هذه الألعاب هو المحافظة على تقاليد وثقافة ولاية البنجاب، وربط الأجيال الجديدة بجذورهم، حيث يُنظم المهرجان منذ عام 1933.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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