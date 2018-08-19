الحج
الأحد 19 أغسطس 2018 22:10

شاهد: رياح قوية تكشف بناء الكعبة المشرفة دون كسوة

تسببت رياح قوية وعواصف رملية هبت على مكة المكرمة (الأحد) في فك خياط كسوة الكعبة المشرفة.

وكشفت الرياح عن بناء الكعبة المشرفة بعد إزاحة الكسوة، ويتم تغيير الكسوة بعد فجر التاسع من ذي الحجة من كل عام.

ويحظى حجاج بيت الله الحرام دون غيرهم برؤية الكعبة بكسوتين الأولى عند وصولهم مكة المكرمة.

قبل الثامن من ذي الحجة لأداء مناسك الحج، والثانية عند إفاضتهم من منى للطواف حول الكعبة بقصد إتمام أركان الحج، حيث تكون الكعبة قد تزينت بكسوتها المذهبة الجديدة في التاسع من ذي الحجة وقت وقوف الحجاج في عرفة.

وقالت هيئة الأرصاد السعودية إن مناطق مكة وعرفات ومزدلفة ومنى تتعرض لحالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وتوقعت أن تؤدي الأمطار إلى جريان السيول.

ويشارك أكثر من مليوني حاج في مناسك هذا العام، بحسب الإحصائيات الرسمية، مقارنة بمليون و860 ألفا في العام 2016 و24 ألفا فقط في العام 1941.

ويساهم نحو 18 ألفا من موظفي الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة الحجاج، بحسب مسؤولين سعوديين. وتم تثبيت آلاف كاميرات المراقبة في الطرق التي سيسلكها الحجاج.

ويشارك 30 ألف موظف في قطاع الصحة في 25 مستشفى و180 سيارة إسعاف لتأمين خدمات رعاية محتملة للحجاج، بحسب وزارة الحج.

المصدر
الجزيرة مباشر
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البيت الحرام
الحج
كسوة الكعبة
مكة

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