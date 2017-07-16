الصين
الأحد 16 يوليو 2017 11:46

شاهد: رياح قوية تسبب فوضى ودمارا شرقي الصين

ضربت رياح قوية مقاطعة جيانغسو شرق الصين، ظهر السبت، ما تسبب بتدمير عدد كبير من المنازل السكنية والمرافق العامة والمزارع.

وهبّت الرياح العاتية بعد 10 دقائق من سقوط أمطار غزيرة على المنطقة بسرعة 28 مترًا في الثانية.

وتسببت العواصف العنيفة في تدمير أكثر من 500 منزل، وحوالي 12 ألف شجرة، وما يقرب من 144 هكتارًا من الأراضي.

وتعرضت بعض المقاطعات في المنطقة لانقطاع التيار الكهربائي، ما تسبب في فوضى للسكان المحليين.

وعرض تليفزيون الصين المركزي لقطات توضح حجم الدمار والفوضى الذي تسببت فيه الرياح العنيفة.

وتم إرسال أكثر من 100 عامل إنقاذ على الفور، لضمان أن تكون إمدادات الطاقة ثابتة ومستمرة، وما زالت أعمال الإنقاذ جارية.

المصدر
رويترز
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رياح قوية
عاتية
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إنقاذ
مقاطعة جيانغسو

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