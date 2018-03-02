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الجمعة 2 مارس 2018 21:53

شاهد: رياح قوية تتلاعب بعش نسر أمريكي

أظهر مقطع مصور أنثى نسر أمريكي وهي تواجه رياحا قوية وهي تتلاعب بعشها فوق أحد الأشجار العالية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتم التقاط المقطع باستخدام كاميرا وضعتها جماعة لحماية البيئة لمراقبة أنثى النسر، خلال عمليه احتضان بيضتين.

ومن المتوقع أن تفقس البيضتان نهاية شهر مارس/ أذار الجاري.

وتقع الشجرة فوق مركز التدريب التابع لشرطة واشنطن.

وتعرضت أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ومن بينها العاصمة واشنطن، لرياح قوية وصلت قوتها إلى 97 كيلومترا في الساعة.
وتسببت الرياح والعواصف الشديدة في إلغاء مئات الرحلات في عدة مطارات بينها ثلاثة مطارات كبرى في مدينة نيويورك.

المصدر
رويترز
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نسر أمريكي
عش الطائر
العاصمة الأمريكية
واشنطن
رياح قوية

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