عواصف جليدية
الأحد 23 ديسمبر 2018 10:29

شاهد: رياح عكسية قوية تمنع طائرات من الهبوط بمطار بريطاني

أظهرت لقطات مصورة من مطار مانشستر، طائرات لم تتمكن من الهبوط على الأرض بسبب الرياح العكسية القوية، إثر عاصفة "ديردرا" التي ضربت بريطانيا قبل أسبوع.

وحقق المقطع أكثر من مليون ومائة ألف مشاهدة على منصة "إنستغرام الجزيرة مباشر" منذ نشره قبل 4 أيام.

وتسببت الرياح العاتية والأمطار الثلجية باضطراب رحلات السفر وانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة من بريطانيا.

وتسببت العاصفة الثلجية في إغلاق عدد من الطرق بسبب الجليد والسيارات التي خرجت عن السيطرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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مطار مانشستر
طائرات
هبوط
رياح عكسية
إنستغرام

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