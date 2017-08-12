الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 12 أغسطس 2017 21:51

شاهد: روني يقود إيفرتون الفوز على ستوك سيتي في مباراته الأولى

سجل وين روني هدف الفوز لناديه ايفرتون، في مباراته الأولى بعد عودته إليه من مانشستر يونايتد، ليقوده لهزيمة ستوك سيتي 1- صفر ضمن المرحلة الأولى للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتقى روني، الذي كان متألقا ومفعم بالطاقة، أعلى من الدفاع ليحول تمريرة دومينيك كالفرت-ليوين العرضية برأسه في شباك ستوك في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.

وعاد قائد منتخب انجلترا السابق إلى نادي طفولته الشهر الماضي بعد 13 عاما في مانشستر يونايتد.

وتصدى جوردان بيكفورد حارس ايفرتون الجديد لفرصة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنع شيردان شاكيري من ادراك التعادل بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

وبذلك يحصل إيفرتون على نقاط المباراة الثلاث فيما يبقى ستوك سيتي بدون نقاط.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
الدوري الإنجليزي الممتاز
روني
إيفرتون
ستوك سيتي
رمضان صبحي

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: احتجاجات لليمين الأمريكي المتطرف تؤدي لإعلان الطوارئ في فرجينيا
Thumbnail
شاهد: المصري حجازي يقود وست بروميتش للفوز على بورنموث

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا