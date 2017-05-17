الأربعاء 17 مايو 2017 22:39
شاهد: رونالدو يفتتح التسجيل في مباراة سيلتا فيغو
افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل في المباراة المؤجلة بين ريال مدريد وسيلتا فيغو من الأسبوع الحادي والعشرين بالدوري الإسباني
وفي الدقيقة العاشرة من المباراة التي تقام حاليا على ملعب بالايدوس سجل نجم النادي الملكي الهدف الأول.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على سيلتا فيجو في ملعبه ويأمل من خلال المباراة في فض شراكة الصدارة مع برشلونة.
والمباراة حتى الساعة 19:36 بتوقيت غرينتش لصالح ريال مدريد بهدف نظيف.
المصدر
الجزيرة مباشر
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