مباريات ودية
الخميس 8 أكتوبر 2020 19:05

شاهد: رونالدو يعنّف الحكم.. أنهى شوطا قبل الوقت الأصلي بثوان

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتج على حكم المباراة
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتج على حكم المباراة
مواقع التواصل
أثار حكم مباراة المنتخبين الإسباني والبرتغالي الودية، غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعدما أطلق صافرة نهاية الشوط الأول قبل انتهاء الـ 45 دقيقة بثوانٍ.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة حديث رونالدو مع حكم المباراة بشكل غاضب؛ لإطلاقه صافرة نهاية الشوط قبل 10 ثوانٍ تقريبًا من انتهاء الـ 45 دقيقة، من دون احتساب أي دقيقة كوقت ضائع، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وأشار رونالدو إلى الحكم بيده أن الوقت الأصلي لم ينتهِ بعد، كما يظهر طلب رونالدو بضرورة احتساب الوقت بدل الضائع.

وانتهت المباراة الودية التي لعبت على أرض البرتغال بالتعادل السلبي دون أهداف بين المنتخبين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
خدمة سند

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