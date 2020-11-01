الدوري الإيطالي لكرة القدم
الأحد 1 نوفمبر 2020 21:38

شاهد: رونالدو يسجل هدفين بعد تعافيه من كورونا في انتصار يوفنتوس

هز كريستيانو رونالدو الشباك بعد ثلاث دقائق من عودته للملاعب عقب إصابته بكوفيد-19 ثم أضاف هدفا من ركلة جزاء ليقود يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي للفوز 4-1 على مضيفه سبيتسيا الأحد.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 35 عاما، الذي غاب حوالي ثلاثة أسابيع بعد إصابته بفيروس كورونا، في الدقيقة 56 ونجح على الفور في وضع يوفنتوس بالمقدمة 2-1.

وأضاف أدريان رابيو هدفا ثالثا قبل أن يسجل رونالدو من ركلة جزاء بطريقة بانينكا في الدقيقة 76 ليؤكد انتصار يوفنتوس.

وكان يوفنتوس تقدم مبكرا عن طريق ألفارو موراتا لكن سبيتسيا، في مشاركته الأولى بالدوري الإيطالي، عادل النتيجة عبر توماسو بوبيغا في الدقيقة 23.

وبهذه النتيجة تقدم يوفنتوس إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من ست مباريات بفارق أربع نقاط خلف ميلان المتصدر، فيما بقي رصيد سبيتسيا خمس نقاط.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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