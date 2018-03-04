الدوري الإسباني الممتاز
الأحد 4 مارس 2018 01:20

شاهد : رونالدو وبيل يمنحان ريال الفوز على خيتافي بثلاثية

تغلب ريال مدريد حامل اللقب 3-1 على خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت) بفضل هدف من غاريث بيل وثنائية لكريستيانو رونالدو.

وقلص مدريد بذلك الفوز الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 12  وذلك قبل أن يلتقي غريمه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا هذا الأسبوع.

وأحرز بيل الهدف الأول في الدقيقة 24 من داخل منطقة الجزاء باستاد سانتياغو برنابيو، وضاعف رونالدو تفوق فريق المدرب زين الدين زيدان في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة من كريم بنزيمة.

ورفع اللاعب البرتغالي رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم بعدما حول تمريرة مارسيلو العرضية بضربة رأس إلى الشباك في الدقيقة 78 ليعيد الفارق إلى هدفين بعدما قلص فرانسيسكو بورتيو الفارق لصالح خيتافي من ركلة جزاء.

وطُرد لويك ريمي مهاجم تشيلسي السابق من خيتافي بعد دقيقتين من الشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني بعد ضربة في وجه ناتشو فرنانديز مدافع ريال.

وتفوق بيل على ديفيد بيكام ليصبح اللاعب البريطاني الأكثر مشاركة في الدوري الإسباني بعدما لعب مباراته 117 لكنه أهدر فرصة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من ماركو أسينسيو.

ويحتل ريال المركز الثالث في الترتيب برصيد 54 نقطة من 27 مباراة.

ويستضيف برشلونة، الذي يملك 66 نقطة، أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في مواجهة قمة اليوم (الأحد) إذ سيحاول فريق المدرب دييجو سيميوني تقليص الفارق إلى نقطتين مع المتصدر إذا انتصر.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الدوري الإسباني لكرة القدم
ريال مدريد الإسباني
خيتافي
جاريث بيل
كريستيانو رونالدو

اقرأ أيضا

Thumbnail
احتجاز مذيع مصري بارز بتهمة "الإساءة للشرطة"
Thumbnail
شاهد: بيض يفقس بدون قشرة خارجية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم