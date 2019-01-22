الثلاثاء 22 يناير 2019 14:09
شاهد: رونالدو أمام محكمة إسبانية وتغريمه 19 مليون يورو
مثل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء أمام محكمة إسبانية في مدريد بتهمة التهرب من دفع الضرائب.
التفاصيل
- ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن رونالدو قبل بالقرار الصادر من المحكمة بشأن توقيع عقوبتي غرامة مالية والسجن مع وقف التنفيذ، على خلفية التهرب الضريبي.
- أكدت الصحيفة أن رونالدو نجم ريال مدريد السابق، وقّع اتفاقية تسوية لإنهاء القضية وهو ما سيكلفه 18.8 مليون يورو.
- أضافت الصحيفة أن رونالدو توصل العام الماضي لاتفاق مع السلطات الإسبانية لتسوية القضية، مقابل دفع الغرامة والقبول بالحبس 23 شهرًا مع وقف التنفيذ.
- لن يقضي رونالدو عقوبة السجن لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.
- ووصل رونالدو صباح الثلاثاء، المحكمة في العاصمة مدريد، للرد على اتهامه بالتهرب الضريبي خلال تسعة أعوام قضاها في صفوف ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم، دون تعليق من جانبه على تلك الاتهامات.
- أعلن رونالدو عام 2017، أنه لا صحة لما تردد حول تعمده إخفاء دخله في إسبانيا خلال الفترة بين عامي 2011 و2014.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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