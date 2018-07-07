كأس العالم 2018
السبت 7 يوليو 2018 20:52

شاهد: روسي يبتكر تصفيفة شعر غريبة من وحي كأس العالم

ألهم الهوس بكرة القدم مصفف الشعر الروسي غورغي كوت فكرة تصفيفة غريبة بوضع كرة فوق الرأس، ما يجعل أية فرشاة عاجزة عن تمشيط الشعر.

وعشية مباراة بلاده أمام كرواتيا في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم (السبت) ابتكر كوت تصفيفة بوضع كرة قدم على الرأس لتلتف حولها خصلات الشعر بألوان علم روسيا.

ولن تكون تصفيفة الشعر التي ابتكرها كوت مناسبة كثيرا لمن سيذهبن لمتابعة المباراة في الاستاد حيث ستحجب الكرات فوق رؤوسهن الرؤية عن الآخرين.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
روسيا
تصفيف الشعر
مصفف الشعر
منتخب روسيا

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