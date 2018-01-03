روسيا
الأربعاء 3 يناير 2018 12:34

شاهد: روسيا توظف 3 آلاف كلب في قواتها المسلحة

كشفت القوات المسلحة الروسية عن أحدث أسلحتها المتطورة في مقطع مصور للتهنئة بالعام الجديد: "جراء محبوبة".

والمقطع المصور ومدته دقيقة واحدة يظهر عشرات الجراء التي تتشارك الطعام واللعب مع بعضها البعض.

وظهرت الكلاب الأكبر وهي تلعب مع ضباط لم تحدد هوياتهم.

وتم توظيف أكثر من ثلاثة آلاف كلب في صفوف القوات المسلحة الروسية.

والكلاب من "مركز 470 لتربية وتدريب الكلاب" في القوات المسلحة الروسية خارج موسكو تعد من الأفضل في روسيا.

وفاز المركز في مسابقة عالمية الصيف الماضي أمام قوات الكلاب من بيلاروسيا ومصر وإيران وأوزبكستان.

المصدر
أسوشيتد برس
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