السبت 17 يونيو 2017 21:00
شاهد: روسيا تهزم نيوزيلندا بهدفين في افتتاح كأس القارات
استهلت روسيا مشوارها في كأس القارات لكرة القدم بالفوز بهدفين على نيوزيلندا في مباراة من جانب واحد في سان بطرسبرغ (السبت).
وافتتح المنتخب الروسي صاحب الأرض ومستضيف البطولة التسجيل في الدقيقة 31 بعد أن وضع مايكل بوكسال مدافع نيوزيلندا الكرة بالخطأ في شباك فريقه وضاعف فيدور سمولوف النتيجة في الدقيقة 69.
وتلتقي غدا الأحد البرتغال بطلة أوربا مع المكسيك ضمن المجموعة الأولى أيضا بينما تلعب الكاميرون بطلة أفريقيا ضد تشيلي بطلة أمريكا الجنوبية في المجموعة الثانية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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