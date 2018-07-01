شاهد: روسيا تهزم إسبانيا بركلات الترجيح وتبلغ دور الثمانية في كأس العالم

حقق المنتخب الروسي (الأحد) مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي يستضيفها للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلبت روسيا على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتنتظر روسيا في ربع النهائي الفائز من لقاء كرواتيا والدنمارك.

جاءت الدقائق الأولى من الشوط الأول حذرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، مع التركيز على التأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

بمرور الوقت، استحوذ لاعبو إسبانيا على وسط الملعب في رحلة بحث عن هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 12 لتشهد معها هدف التقدم للماتادور بالنيران الصديقة عن طريق سيرغي إيغناشيفيتش بالخطأ في مرماه.

بعدها بادل لاعبو روسيا المنافس الهجمات متسلحين بعاملي الأرض والجمهور، وفي الدقيقة 33 نفذ أليكسندر ساميدوف ركلة حرة داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ومرت الكرة بعيدًا عن منطقة الخطورة.

وفي الدقيقة 36 تسديدة عبر أليكساندر غولوفين من على حدود منطقة الجزاء افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ديفيد دي خيا.

وجاءت الدقيقة 41 لتشهد معها ركلة جزاء لروسيا نفذها أرتيم دزيوبا في الشباك محرزًا التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات في رحلة بحث عن هدف الفوز والتأهل للدور التالي.

ولم تظهر الخطورة الحقيقية للمهاجم الإسباني دييغو كوستا، بسبب الرقابة اللصيقة المفروضة عليه.

واشتعلت حساسية الشوط في دقائقها الأخيرة، ففي الدقيقة 85 أطلق أندريس أنييستا كرة قوية تصدى لها الحارس الروسي ببراعة.

رد عليه سمولوف برأسية افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى دي خيا لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، ولأول مرة في تاريخ المونديال يتم تطبيق التغيير الرابع، حيث إن لوائح الاتحاد الدولي "فيفا" منحت فرصة إجراء كل فريق لتبديل رابع في حالة خوض شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 104 تلقى جيرارد بيكيه كرة عرضية انقض عليها برأسه إلا أنها وجدت طريقها إلى أحضان الحارس الروسي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الرابع، وسط سيطرة إسبانية في محاولة لتسجيل هدف الفوز، ففي الدقيقة 109 انطلق رودريغو ماكادو في الجهة اليمنى ودخل منطقة الجواء ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس.

وأحكم لاعبو روسيا الرقابة في الدقائق المتبقية من اللقاء لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويتم على إثرها الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها المنتخب الروسي لصالحه بنتيجة 4-3 بعد أن تصدى إيغور أكينفييف حارس مرمى روسيا لركلة الترجيح الثالثة من كوكي ثم عاد ليتصدى للركلة الأخيرة من إياغو أسباس.