فيروس كورونا
الثلاثاء 5 مايو 2020 22:05

شاهد: روسيا تلجأ لحاويات تبريد لحفظ جثث ضحايا كورونا

أظهرت لقطات تلفزيونية لجوء مستشفيات روسية في مدينة سان بطرسبرغ إلى شاحنات تبريد لحفظ جثامين ضحايا فيروس كورونا المستجد في ظل تسارع وتيرة الجائحة في روسيا.

وارتفعت وتيرة الإصابات والوفيات جراء وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا لتسجل روسيا بحلول مساء الثلاثاء أكثر من 155 ألف إصابة ونحو 1500 حالة وفاة.

وسجلت روسيا، الثلاثاء، أكثر من 10 آلاف إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وظهرت عدة وحدات تبريد مؤقتة لتخزين جثث ضحايا فيروس كورونا، على أراضي مستشفيات ومشارح مدينة سان بطرسبرغ في مستشفى المدينة المتعدد ومستشفى س. ب. يوتكين للأمراض المعدية.

وقال رئيس لجنة الصحة في سان بطرسبرغ، ديميتري ليسوفيتس، إن خطة مكافحة الجائحة تضم توسيع سعة الغرف الخاصة بتخزين وتحديد هوية الجثث.

وأضاف: "قررت لجنة الصحة نشر مرافق التبريد المؤقتة لتخزين الجثث، في ثماني منظمات طبية تقدم مساعدة المرضى الذين يعانون من عدوى فيروس كوروناِ، لحين دفنهم أو حرق جثثهم.

وحاليا، يستخدم جزء صغير فقط من سعة وحدات التبريد هذه.

وتحتل سان بطرسبرغ المرتبة الثالثة في روسيا من حيث عدد الحالات المصابة بالفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
رابتلي

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