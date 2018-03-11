روسيا
الأحد 11 مارس 2018 18:56

شاهد: روسيا تطلق صاروخا أسرع من الصوت

قالت وزارة الدفاع الروسية (السبت) إن روسيا نجحت في إطلاق صاروخها الجديد (كينزال) الأسرع من الصوت عدة مرات، وهو أحد الأسلحة التي سبق أن تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عنها.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع طائرة عسكرية تحمل صاروخا كبيرا أثناء إقلاعها ثم إطلاق الطائرة لهذا الصاروخ أثناء رحلتها.

وكان بوتين كشف عن مجموعة من الأسلحة الجديدة في الأول من مارس آذار خلال واحدة من أكثر خطاباته استعراضا للقوة منذ سنوات.

يأتي ذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من مارس/ آذار والتي من المتوقع أن يفوز فيها بوتين بسهولة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فلاديمير بوتين
وزارة الدفاع الروسية
صاروخ جديد
طائرة عسكرية
صاروخ أسرع من الصوت

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