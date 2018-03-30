روسيا
الجمعة 30 مارس 2018 20:02

شاهد: روسيا تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أجرت اختبارا للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات" (الخميس) من مركز إطلاق في بليستسك بشمال البلاد.

وقال بيان صدر عن الوزارة إن الاختبار يهدف إلى دراسة خصائص وسلوك الصاروخ أثناء إطلاقه.

وظهر نظام سارمات للصواريخ الباليستية العابرة للقارات مؤخرا في الخطاب السنوي للرئيس فلاديمير بوتين أمام الجمعية الاتحادية في أوائل مارس/آذار.

واستعرض بوتين النظام الصاروخي باعتباره محور التفوق العسكري الروسي المتجدد.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
روسيا
صاروخ باليستي
صاروخ عابر للقارات
الصاروخ سارمات
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين

اقرأ أيضا

Thumbnail
محنة الصحفي المحايد في مصر
Thumbnail
ارتفاع عدد شهداء "مسيرة العودة" إلى 15 شخصا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم