الجمعة 30 مارس 2018 20:02
شاهد: روسيا تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أجرت اختبارا للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات" (الخميس) من مركز إطلاق في بليستسك بشمال البلاد.
وقال بيان صدر عن الوزارة إن الاختبار يهدف إلى دراسة خصائص وسلوك الصاروخ أثناء إطلاقه.
وظهر نظام سارمات للصواريخ الباليستية العابرة للقارات مؤخرا في الخطاب السنوي للرئيس فلاديمير بوتين أمام الجمعية الاتحادية في أوائل مارس/آذار.
واستعرض بوتين النظام الصاروخي باعتباره محور التفوق العسكري الروسي المتجدد.
المصدر
رويترز