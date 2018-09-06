الخميس 6 سبتمبر 2018 14:43
شاهد: روسيا تجري تدريبات عسكرية واسعة في البحر المتوسط
أجرت وزارة الدفاع الروسية مناورات عسكرية واسعة النطاق في البحر المتوسط اليوم الخميس.
تفاصيل:
- قالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات شهدت مشاركة أكثر من 20 سفينة حربية، وغواصتين و34 طائرة.
- قامت طواقم طائرات القاذفات الاستراتيجية من طراز "تي يو160"، ترافقها طائرات مقاتلة من طراز سو30 وسو33، بأداء 50 مهمة و15 عملية إعادة تزود بالوقود في الجو.
- يعد هذا التدريب الأول من نوعه في البحر المتوسط في تاريخ الجيش الروسي الحديث.
تدريبات في روسيا:
- تدريبات البحر المتوسط تأتي قبل أيام من مناورات عسكرية ضخمة ستُجرى في وسط روسيا وشرقها.
- التدريبات سيطلق عليها اسم "فوستوك-2018"، وتجرى خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر/أيلول .
- نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الجيش الروسي اليوم الخميس أن المناورات الحربية دفاعية بحتة ولا تستهدف دولا أخرى.
- المناورات وصفت بأنها أكبر تدريبات عسكرية منذ نحو أربعة عقود.
خلفيات:
- التدريبات الروسية تأتي وسط أنباء عن استعداد النظام السوري لاجتياح محافظة إدلب، شمالي البلاد، آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة، مدعوما من روسيا وإيران.
- استأنفت روسيا، الثلاثاء ضرباتها الجوية على المسلحين في إدلب، في أعقاب قصف جوي ومدفعي شنته القوات الموالية للحكومية السورية ضد المعارضة توطئة فيما يبدو للهجوم واسع النطاق على إدلب.
- الهجوم المحتمل على إدلب أثار تحذيرات دولية واسعة من مجزرة هائلة في صفوف المدنيين في حال الإقدام على اجتياح إدلب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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