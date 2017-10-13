أمريكا وإيران
الجمعة 13 أكتوبر 2017 22:28

شاهد| روحاني ردا على ترمب: الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رويترز
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام يخدم مصالحها الوطنية وإنها ستوسع برنامجها للصواريخ الباليستية رغم الضغوط الأمريكية.

وقال روحاني إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي أعلن فيه استراتيجية جديدة ضد إيران يظهر أنه "ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف روحاني في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء أن خطاب ترمب مليء "بالسباب والاتهامات الزائفة التي لا أساس لها ضد الأمة الإيرانية". وتابع روحاني "الأمة الإيرانية لم ولن ترضخ أبدا لأي ضغط خارجي... إيران والاتفاق أقوى من ذي قبل... الحرس الثوري الإسلامي الإيراني سيواصل قتاله للإرهابيين في المنطقة".

وقال روحاني إن طهران ستضاعف جهودها لصنع أسلحة للردع وتوسع برنامجها الصاروخي.

وأضاف أن قرار ترمب عدم التصديق على الاتفاق سيعزل الولايات المتحدة لأن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق ستبقى ملتزمة به. وقال إن الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض.

وأشار روحاني إلى أنه لا يمكن أن تلغي دولة واحدة الاتفاق النووي، كما لا يمكن إضافة أي بنود له.

المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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إيران
حسن روحاني
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الاتفاق النووي الإيراني

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