أخبار تقنية
الثلاثاء 7 يناير 2020 18:15

شاهد: روبوت بحجم كرة المضرب يقوم بالأعمال المنزلية

كشفت شركة سامسونغ الكورية عن أحدث منتجات أجهزة الروبوت متناهية الصغر التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أطلقت عليه اسم " باليي "، وهو بحجم كرة المضرب ويقوم بالكثير من الأعمال المنزلية.

وقال إتش إس كيم رئيس سامسونغ خلال استعراض الروبوت الجديد في المؤتمر السنوي للشركة تحت شعار (عصر الخبرة) الذي افتتح اليوم الثلاثاء في مدينة لاس فيجاس الأمريكية:" إنني أحب هذا الرفيق".

ووفقا للشركة، يقوم الروبوت (باليي) بأدوار مساعدة للإنسان خلال تدريبات اللياقة المنزلية ويقيس عدد الحركات ويعطي التوجيهات للبشر.

كما يتولى تشغيل أجهزة المنزل الذكية مثل شاشات التليفزيون والستائر والأجهزة المنزلية الأخرى مثل المكنسة الكهربائية عندما يتطلب الأمر تنظيف المكان خلال عدم وجود أحد في المنزل.

وقام العديد من الناس بتشبيه ابتكار سامسونج الجديد بتقليد أجهزة الروبوت الصغيرة التي ظهرت في سلسلة أفلام حرب النجوم التي تنتجها هوليوود، وخصوصا الروبوت (بي بي-8).

ومن المآخذ والانتقادات التي تم ذكرها على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا أن الروبوت الذي يتدحرج على الأرضية مثل كرة المضرب يمكن ان ينزلق الي أماكن منخفضة أو سلالم الدرج بالمنزل مما يؤدي الي تلفه أو على الأقل تعطيله.

رئيس شركة سامسونغ يقدم الروبوت الجديد فى المؤتمر السنوي فى لاس فيغاس (غيتي)
المصدر
الجزيرة مباشر
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لاس فيغاس

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