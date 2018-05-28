الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاثنين 28 مايو 2018 11:57

شاهد: "رمضان" ينعش أسواق البلدة القديمة في الخليل

مع بداية شهر رمضان المبارك، تشهد أسواق المدينة القديمة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة انتعاشًا لا تشهده طوال العام.

وتجذب أطعمة، مثل القطائف والفلافل وغيرها، المتسوقين الذين يقولون إن تخفيف إجراءات الإغلاق، التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشجعهم على الخروج للأسواق.

كما يتوجه كثيرون أيضًا للبلدة القديمة في الخليل لأداء صلاة التراويح في الحرم الإبراهيمي.

والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حيث يقطنها زهاء 200 ألف فلسطيني.

ويعيش نحو ألف مستوطن إسرائيلي في قلب المدينة القديمة منذ سنوات، الأمر الذي جعلها منطقة احتكاك ديني بين المسلمين واليهود.

والأهمية الدينية للمدينة جعلت منها نقطة مركزية للمستوطنين الذين يسعون لتوسيع الوجود اليهودي بها.

وتسبب وجود المستوطنين في قلب المدينة في وجود نحو 800 من أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها لحمايتهم.

المصدر
رويترز
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مدينة الخليل
البلدة القديمة في الخليل
الاحتلال الإسرائيلي
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شهر رمضان

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