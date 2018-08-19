الدوري الإسباني الممتاز
الأحد 19 أغسطس 2018 10:39

شاهد: ركلة حرة رائعة من ميسي تمنح برشلونة بداية ناجحة أمام ألافيس

استهل فريق برشلونة (السبت) رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وأحرز أهداف برشلونة ليونيل ميسي، الذي أحرز ثنائية، كانت إحداهما من ركلة حرة من أسفل الحائط، بينما أحرز الهدف الثالث البديل فيليب كوتينيو من تسديدة رائعة.

وسيطر برشلونة على المباراة باستاد نو كامب لكنه فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له أمام ألافيس البارع في الشوط الأول من المباراة.

وسدد ميسي ركلة حرة في العارضة في الشوط الأول وأنقذ الحارس باتشيكو كرة من عثمان ديمبلي بينما كان لويس سواريز غير مؤثر.

وافتتح ميسي قائد برشلونة الجديد التسجيل أخيرا في الدقيقة 64 عبر ركلة حرة تشبه التي وضعها في مرمى سيلتا فيغو في الموسم الماضي ليسعد الجماهير في نو كامب.

وأضاف كوتينيو صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي الهدف الثاني لكن ميسي هداف الموسم الماضي برصيد 34 هدفا كانت له الكلمة الأخيرة في آخر هجمة في المباراة.

وانضم برشلونة إلى ليفانتي وريال سوسيداد في الصدارة بثلاث نقاط لكل منهم فيما يستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي (الأحد) ويحل أتليتيكو مدريد ضيفا على بلنسية غدا (الاثنين).

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الدوري الإسباني لكرة القدم
برشلونة
ميسي
ديبورتيفو ألافيس
كوتينيو

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