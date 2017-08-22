الولايات المتحدة الأمريكية
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 11:10

شاهد: ركاب طائرة يحظون بمشهد كسوف الشمس في عرض السماء

حظي ركاب طائرة أمريكية حلقت فوق بورتلاند بولاية أوريغون، بفرصة استثنائية ليشهدوا لحظات كسوف الشمس الكلي النادر وهم في عرض السماء.

وظهر الركاب وهم يتطلعون من وراء نوافذ الطائرة بنظارات واقية وأجهزة خاصة لمشاهدة الظاهرة النادرة وتخليدها بالصور ومقاطع الفيديو.

وقالت إلين شنايدر، واحدة من ركاب الطائرة "لقد رأينا كسوف الشمس خمس مرات من قبل على الأرض في أجزاء مختلفة من العالم، لكنها تختلف عن طريق الجو مما هو عليه من الأرض، وهو مشهد مدهش في كلتا الحالتين، وكنا محظوظين جدًا أن تتاح لنا الفرصة للقيام بذلك".

وتابع ملايين الأمريكيين في دهشة عبر نظارات واقية وأجهزة تليسكوب وكاميرات أول كسوف كلي للشمس من الساحل للساحل في مئة عام تقريبا وذلك خلال مروره من ساحل الولايات المتحدة على المحيط الهادي إلى ساحلها على المحيط الأطلسي، الإثنين.

وبعد أسابيع من الترقب صاح وهلل المتفرجون من أوريغون وحتى ساوث كارولاينا عندما حجب القمر الشمس ليغرق قطاعًا ضيقًا من الولايات المتحدة في ظلام شبه تام وبرودة لمدة دقيقتين.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الظاهرة الفلكية النادرة من البيت الأبيض.

المصدر
رويترز
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ولاية أوريغون
بورتلاند
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