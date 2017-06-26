الاثنين 26 يونيو 2017 23:48
شاهد: رقم قياسي لأطول رمية "بيض" في العالم
حطم ثنائي من نيوزيلندا الرقم القياسي لأطول رمية بيضة وإمساكها خلال مسابقة لرمي البيض في بريطانيا.
كانت رمية هورنستاين وروبي هولاندر التي قطعت مسافة 81 مترا أبرز أحداث بطولة العالم لرمي البيض السنوية، والتي أقيمت في قرية سواتون الإنجليزية.
وشهد الحدث (الأحد) فوز الكندية جولي موين بمسابقة بيض الروليت الروسي وفيها يجلس متسابقان أمام بعضهما ويتناوبان على اختيار واحدة من بين ست بيضات، خمس مسلوقة وواحدة نيئة، وضربها على رأسيهما. ويفوز المتسابق الذي يتفادى البيضة النيئة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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