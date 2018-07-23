لبنان
الاثنين 23 يوليو 2018 19:53

شاهد: رقص الفلامنكو الإسباني يبهر الجمهور في لبنان

أبهرت فرقة أنطونيو غاديس الإسبانية للرقص الجمهور اللبناني الشغوف بهذا الفن بأسلوب جديد من رقص الفلامنكو أثناء عرض مسرحية (عرس الدم) على خشبة مسرح مهرجانات بيت الدين في جبل لبنان.

وتهدف فرقة الرقص الإسبانية، التي أسسها الراقص الراحل أنطونيو غاديس، إلى نشر رقص الفلامنكو باعتباره انعكاسا للثقافة الإسبانية.

وتتناول مسرحية (عرس الدم) للشاعر الإسباني فيديريكو غارسيا لوركا قصة عشق مميتة تربط بين رجل متزوج وشابة ستتزوج رجلا آخر لا تحبه.

وتتضمن المسرحية ثمانية عروض راقصة للفلامنكو التقليدي.

وترى مخرجة المسرحية وأرملة غاديس، يوغينيا إريز، أن مسرحية (عرس الدم) تعكس الروح الإسبانية.

وبدأت مهرجانات بيت الدين الأسبوع الماضي بحفل لزياد الرحباني، وتستمر أنشطتها حتى يوم 11 أغسطس/ آب.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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لبنان
رقص الفلامنكو
الفلامنكو الإسباني
مهرجانات
بيت الدين
أنطونيو غاديس

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