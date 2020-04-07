فيروس كورونا
الثلاثاء 7 أبريل 2020 21:59

شاهد: رفع الأذان في مسجدين بهولندا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لرفع الأذان في مسجدين بالعاصمة الهولندية أمستردام، وذلك في ظل سماح الحكومة برفع الأذان مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحد الأشخاص في التسجيل إن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الأذان من مسجد السنة للمرة الأولى في أمستردام.

وأضاف مسجل الفيديو أن الشرطة حضرت رفع الأذان وفق اتفاق بين إدارة المسجد والسلطات الهولندية.

كما نشر نشطاء فيديو لرفع الأذان من مسجد الإحسان في العاصمة الهولندية أيضا.

رفع الأذان من مسجد الإحسان في امستردام لأول مرة الجمعة 3-4-2020

وسجلت هولندا 19580 حالة بفيروس كورونا، تعافى منهم 250 حالة وتوفي 2101 آخرين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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