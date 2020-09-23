الولايات المتحدة
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 15:14

شاهد: رضيع أمريكي يحقق رقما قياسيا ويصبح أصغر متزلج على الماء

ريتش كيسي همفريز يحفق رقما قياسيا كأصغر متزلج في العالم
ريتش كيسي همفريز يحفق رقما قياسيا كأصغر متزلج في العالم
مواقع التواصل
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل أمريكي رضيع يدعى "ريتش كيسي همفريز"، وهو يتزلج على الماء، في إحدى البحيرات بولاية يوتا غربي الولايات المتحدة.

وفي المقطع، ارتدى ريتش سترة نجاة وتمسك بلوح من أعلى بينما سحبته سفينة عبر بحيرة باول، وكان والده على قارب آخر يراقبه وهو يمارس التزلج على الماء بمفرده.

وكُتب تعليقا على الفيديو في حساب باسم الطفل على انستغرام، قائلا "ذهبت إلى التزلج على الماء في الشهر السادس ليوم ميلادي، وعلى ما يبدو أنه أمر مهم، رقم قياسي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I went water skiing for my 6 month birthday. Apparently that’s a big deal… #worldrecord

A post shared by Rich Casey Humpherys (@richcaseyhumpherys) on

 

أما والد الطفل فقد نشر عبر حسابه، صورا من التجهيزات للحدث، ومقاطع لتدريب الطفل على التزلج، بالإضافة إلى مقاطع من مغامرة التزلج،مع تعليق قال فيه"6 أشهر و4 أيام! ألقِ نظرة واحدة على هذا الطفل وأخبرني أنه لا يقضي أمتع الأوقات. يا له من مغامر صغير"!

بدورها أكدت والدته على تحطيم طفلها رقما قياسيا قائلة "أصغر متزلج على الماء في العالم! رقم قياسي بـ 6 أشهر و4  أيام".

 

وانتشرت قصة الطفل ريتش بالإضافة إلى مقطع الفيديو الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي، وبينما أبدى كثيرون إعجابهم بمهارات الطفل، إلا أن العديد من الناس عارضوا الأمر تمامًا، ورأوا أن الأبوين عرضا طفلهما للخطر.

وقال أحد المعلقين "هذا بطل العالم في المستقبل"، لكن شخصا آخر انتقد الوالدين قائلاً "دع الطفل يصبح طفلاً. ما خطب المجتمع اليوم؟ هذا استغلال لطفلك على الإنترنت للحصول على إعجابات. لقد حالفك الحظ لأنه لم يحدث له مكروه"!

وجاء تعليق آخر كالتالي "نعم، أنتم عائلة مغامرة لكن هذا ليس جيدًا".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worlds youngest water skier!! #worldrecord 6 months 4 days old @richcaseyhumpherys

A post shared by mindi tagge humpherys (@minditaggehumpherys) on

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
تزلج على المياه
رضيع
رقم قياسي

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