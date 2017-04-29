روسيا
السبت 29 أبريل 2017 22:11

شاهد: رسم في كنيسة يصور بوتين يوم القيامة

تتزين كاتدرائية في تشيرفونوغراد، على بعد 70 كيلومترا إلى الشمال من مدينة لافيف في غرب أوكرانيا، بلوحة يقول البعض إنها تصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم القيامة.

وقال الأب ميخائيلو نيسكوغوز إنه ينبغي أن تكون صورة يوم القيامة هي ما يراه الزوار حين يغادرون الكنيسة.

وأكد الأب ميخائيلو أنه لم يكن يتعمد تصوير بوتين.

وقام سبعة فنانين برسم جدران الكاتدرائية على مدار أربعة أشهر.

وأكد الفنانون أن الفكرة هي عمل صورة جماعية لسياسي شرير يرتكب جرائم.

وقال أوليكسي شيريدنيتشنكو، الذي نظم المشروع الفني، إن صورة رجل يواجه عقوبة ينبغي أن ترسل رسالة على نطاق أوسع للجمهور بأن كل من يشغل وظيفة إدارية ويأخذ رشاوى، أو يرتكب مخالفات، أو يشن حربا يجب أن يحترق في الجحيم.

كما يظهر في الصورة الصليب المعقوف شعار النازية ويظهر كذلك شعار الاتحاد السوفيتي السابق.

المصدر
رويترز
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روسيا
أوكرانيا
بوتين
يوم القيامة
النازية
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